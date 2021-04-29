Brexit окончательно завершен

Евросоюз и Великобритания окончательно завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). В 00:00 с 30 апреля на 1 мая по брюссельскому времени вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и Евросоюзом.

"Заключение соглашения о торговле и сотрудничестве придаст правовую определенность новым отношениям между ЕС и Великобританией в интересах граждан и бизнеса по обе стороны канала. Мы ценим Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера", - заявил в этой связи Совет ЕС, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе Европарламент проголосовал в поддержку этого документа на пленарной сессии в Брюсселе, а 29 апреля документ ратифицировал Совет ЕС. Соединенное Королевство завершило все процедуры еще раньше. 31 декабря 2020 года королева Великобритании Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту о будущих отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit.

"Эта неделя стала последним шагом долгого путешествия, который обеспечит стабильность наших новых отношений с Евросоюзом в качестве ключевых друг для друга торговых партнеров и суверенных равноправных союзников. Теперь пришла пора обратить взор в будущее и воплощать в жизнь концепцию более глобальной Британии", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.