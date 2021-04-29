Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:57

В Азербайджане принято символическое, если не сказать историческое решение об упразднении института азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Это означает, что Азербайджан отказывается от концепции паритетного представительства двух противоборствовавших в период этнического конфликта общин в определении будущей судьбы нагорной части Карабаха. На протяжении нескольких веков азербайджанцы бок о бок жили с армянами в Карабахе и Зангезуре. До тех пор пока тяжелые последствия разыгравшихся в Османской империи трагических событий не перенеслись на Южный Кавказ. В своем представлении армянская националистическая мысль идентифицировала кавказских тюрков с османами, всячески расширяя фронт реваншистской борьбы до построссийской части азербайджанских земель.

И даже призыв первого азербайджанского премьер-министра Фатали хан Хойского с высокой трибуны Закавказского Сейма о создании Азербайджано-армянской федерации, после того как Грузия покинула Закавказскую Федерацию, не остановил реваншистскую армянскую военщину от попыток аннексии Карабаха, Нахчывана и Зангезура. Главные драматические события произошли в Шуше, охваченной кровавыми распрями, и неизменными попытками армянских военачальников изменить демографический состав карабахской столицы. И только лишь советизация Южного Кавказа на семьдесят лет приостановила судьбоносную схватку за нагорную часть Карабаха. Решением советских властей, и в этом огромная роль принадлежит основателю второй Азербайджанской Республики Нариману Нариманову, была создана Автономная область в Нагорном Карабахе с центром в городе Шуша. До советизации в политической терминологии не существовало названия Нагорный Карабах, речь шла о целостном Карабахе. Однако, большевистская власть предоставила армянам, проживающим в Нагорном Карабахе автономные права. Шуша и в период советского Азербайджана сохранила статус азербайджанской цитадели, а в начале 1920-х годов началось активное заселение армянским населением села Ханкенди. Который в 1923 году переименовали в честь армянского большевика Степана Шаумяна. Так и возник новый город Степанакерт. А с легкой руки сторонников армянизации Карабаха, Автономная область в Нагорном Карабахе вопреки решению Кавбюро превратилась в отдельную территориально-административную единицу – Нагорно-Карабахскую Автономную Область. Странная на первый взгляд игра слов и аббревиатуры области на самом деле преследовала кощунственную цель поглощения и армянизации нагорной части Карабаха. И не с центром в историческом городе Шуше, а в армянском новом граде – Степанакерт.

Таким образом, вопреки решению Кавбюро большевистской партии, которое и оставило нагорную часть в составе Азербайджана, лишь исходя из необходимости сохранения и развития ее связей с равнинным Карабахом, АОНК превращенная в НКАО всеми силами и средствами отчуждалась от остальной части Карабаха. В самой нагорной части произошло окончательное становление двух политико-культурных центров – азербайджанской Шуши и армянского Степанакерта. Начальная стадия инспирированного из вне конфликта прошла под знаком политико-культурной конфронтации этих двух центров. А впоследствии после открытой военной интервенции Армении произошла оккупация и уничтожение азербайджанского политико-культурного центра. После аннексии Шуши и изгнания азербайджанского населения из района Степанакерта – Кяркиджахан, а также других многочисленных сел вокруг Степанакерта и Шуши армянская пропаганда пыталась представить Нагорный Карабах мононациональной областью, регионом исторически населенным исключительно армянским населением. И чтобы разбить всю фальсификацию и ложь армянской стороны, Азербайджан вывел на площадку Минской группы ОБСЕ азербайджанскую общину Нагорного Карабаха во главе с мэром Шуши. Армения настаивала на верховенстве принципа самоопределения населения Нагорного Карабаха. Как же часть населения края могло определить свою судьбу без волеизъявления десятков тысяч азербайджанцев, составлявших свыше 30 процентов населения области? К тому же, Армения настаивала на вовлечении армянской общины Карабаха в переговорный процесс. Азербайджан выставлял справедливый с точки зрения и международных посредников аргумент – а как же право представительства азербайджанской общины?

К тому же, после изгнания азербайджанцев из Нагорного Карабаха, десятки тысяч людей, объединенных единой культурой, традициями, историей и обычаями, оказались разобщены и разорваны друг от друга. Институт азербайджанской общины Карабаха был призван остановить неизбежный и естественный процесс разрозненности, активизации центробежных сил. Исход второй карабахской войны открыл новую страницу в истории азербайджанцев Нагорного Карабаха. Спустя 30 лет изгнанные люди и их потомки получили уникальный шанс репатриации в места своего исконного проживания. За считанные месяцы после войны, официальный Баку осуществил немыслимые достижения – выстроил вертикаль власти в освобожденной Шуше и начал грандиозные по масштабам работы по восстановлению городов, сел и инфраструктуры деоккупированных территорий. Таким образом, институт общины потерял свою цель и значимость. Решение об упразднении общины несет в себе и политический смысл. Азербайджан рассматривает армянское население, оставшееся под временным контролем российских миротворческих сил, как своих граждан, и вразрез с шовинистической платформой реваншистских сил во главе с Кочаряном в корне отвергает бредовую, и в какой-то мере фашистскую идею этнической несовместимости двух народов.