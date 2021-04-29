Беременную мумию впервые нашли ученые

При исследовательских работах, начатых в 2015 году, были использованы современные технологии изучения артефактов, хранящихся в Национальном музее в Варшаве.

До недавнего времени ученые полагали, что данная мумия - это мужчина-священник. Однако при более тщательном обследовании оказалось, что это женщина на поздних сроках беременности. Эксперты говорят о высокопоставленной молодой особе в возрасте от 20 до 30 лет, умершей в I веке до нашей эры.

Как отмечается, это единственный известный случай мумифицированной беременной женщины. Ученые впервые сделали и опубликовали рентгеновские снимки древнего артефакта: плода, находящегося в утробе матери, которому было, по приблизительной оценке от 26 до 30 недель.

При исследовании мумии в ее брюшной полости были обнаружены четыре свертка, предположительно, это аккуратно вынутые и обернутые органы умершей женщины, однако плод при этом был оставлен в чреве матери. Ученые пока не дали объяснения, но предполагают, что это связано с представлениями о загробной жизни или трудностями, связанными с удалением плода.

Исследователи из Варшавского проекта мумий уже окрестили находку «Таинственной дамой из Варшавского национального музея», так как не могут сделать однозначных выводов о ее происхождении. Как сообщается, мумия была подарена Варшавскому университету в 1826 году. Даритель утверждал, что объект найден в царских гробницах Фив (в Египте), однако эксперты имеют некоторые сомнения на этот счет.

Надписи на богато украшенном гробу и саркофаге заставили ученых 20-го века поверить в то, что мумия принадлежала священнику по имени Хор-Джехути. Тем не менее, после тщательного ее изучения ученые теперь считают, что мумия была "украдена" и вывезена в 19 веке торговцами древностями, когда подобные действия не были редкостью. Эксперты оценивают мумию как «хорошо сохранившуюся».