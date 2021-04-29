В Киргизии объявили траур по погибшим на границе с Таджикистаном

В Киргизии 1-2 мая объявлен национальный траур по погибшим в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что в результате вооруженного конфликта 29-30 апреля «имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих». Инцидент также привел к «существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц».

Жапаров выразил скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким. Он постановил приспустить в дни траура государственные флаги по всей Киргизии и на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом. Культурным учреждениям и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и программы, а правительству поручено принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.