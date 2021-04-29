Пентагон прекратил финансировать строительство стены на границе с Мексикой

Министерство обороны США больше не будет финансировать возведение стены на границе с Мексикой за счет денежных средств, которые изначально выделялись на оборону. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Заместитель официального представителя ведомства Джамал Браун сообщил, что планируется свернуть все работы, на которые шли деньги, «первоначально предназначенные для других военных миссий и функций».

Вместо финансирования пограничной стены деньги пойдут на другие отложенные проекты военного строительства. В Пентагоне работают над тем, чтобы установить их приоритетность.

По данным NBC, часть неизрасходованной суммы в размере 1,4 миллиарда долларов, которая была выделена на строительство стены, будет использована на устранение экологического ущерба от ее возведения.