Мадагаскар на грани голода

Сотни тысяч людей на Мадагаскаре сталкиваются с угрозой голода, причем 80% из них в ряде районов идут на отчаянные меры, чтобы выжить.

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) заявляет, что люди едят саранчу, сырые плоды красного кактуса или дикие листья, чтобы избежать голода.

«Мы были свидетелями душераздирающих сцен с детьми, страдающими от тяжелого недоедания, и голодающими семьями, - сказал старший операционный директор WFP Амер Дауди. - Масштаб катастрофы невероятен. Если мы не остановим этот кризис, если мы не доставим продовольствие людям на юге Мадагаскара, семьи будут голодать, а люди погибнут».

WFP изыскивает ресурсы, чтобы накормить пострадавшее население, и заявляет, что ситуация ухудшается: производство продуктов питания в этом году, как ожидается, составит менее 40% от нормального среднего показателя за последние пять лет.