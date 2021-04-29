Киргизия заявила, что Таджикистан стягивает армию к границам

Погранслужба Киргизии зафиксировала стягивание таджикской военной техники в сторону границы, в районе которой ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди. Об этом РИА Новости заявил представитель погранведомства.

По его словам, по состоянию на 11:30 по местному времени, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как «относительно напряженная».

«Таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо», — уточнил собеседник агентства.