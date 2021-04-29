Напомним, что еще в 2019 году по поручению руководства страны Исполнительная власть города Баку заключила договор с известной британской компанией Mott MacDonald, которая разработала концепцию по сбору, перевозке и управлению твердыми бытовыми отходами в Баку.

Исполнительная власть города Баку совместно с британской компанией Mott MacDonald успешно продолжает реализацию проекта по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов в Баку.

Основной целью этого проекта является доведение работ по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов в Баку до уровня столиц и крупных городов передовых европейских стран.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ИВ Баку, после Наримановского, Низаминского и Насиминского районов к данному проекту с 1 мая присоединится и Ясамальский район.

В соответствии с требованиями проекта на территории Ясамальского района в первую очередь были созданы 460 контейнерных площадок, где установлены новые и современные контейнеры зеленого и оранжевого цветов. Также назначены ответственные за эту территорию лица.

К работе по просвещению граждан, являющейся одним из важных направлений проекта, были привлечены ответственные сотрудники Исполнительной власти города Баку и Ясамальского района, работники муниципальных и хозяйственных служб, представители молодежи и волонтеры.

Кроме этого, согласно Меморандуму о сотрудничестве, подписанному между Исполнительной властью города Баку и общественным объединением “Региональное развитие” (RIIB), волонтеры этого объединения оказывают активную поддержку просветительской работе.

В целях информирования граждан о проекте сотрудники соответствующих структур и волонтеры проводят встречи с жителями, раздают пакеты зеленого и оранжевого цветов для сортировки мусора, а также обклеивают блоки зданий просветительскими плакатами. Началась широкая пропагандистская и просветительская работа и в СМИ.

В мэрии также отметили, что для успешной реализации этого важного для охраны окружающей среды проекта и дальнейшего повышения качества коммунальных услуг, оказываемых жителям столицы, за счет средств, выделенных из государственного бюджета, осуществлена закупка новых транспортных средств и механизмов коммунального назначения, полностью отвечающих современным требованиям для услуг коммунального хозяйства города Баку.

Отметим, что успешная реализация проекта послужит сохранению чистоты города Баку, охране окружающей среды и здоровья населения, формированию экологической культуры и достижению экономической эффективности.