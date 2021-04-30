Мехрибан Алиева поздравила православных христиан с Пасхой
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.
"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Пусть этот благословенный день наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и благоденствие, каждой стране – мир и благополучие!", - говорится в поздравлении вице-президента, размещенном на ее официальной странице в соцсети Instagram.
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