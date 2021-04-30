Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле жилых домов

Пограничная служба Киргизии обвинила таджикских военных в обстреле жилых домов своих граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментариев от представителей Таджикистана на этот счет пока не было.

Ранее 1 мая сообщалось, что погранслужба Киргизии зафиксировала стягивание таджикской военной техники в сторону границы, в районе которой ранее произошел вооруженный конфликт и погибли люди. При этом в Душанбе опровергают эту информацию, сообщает в своем Telegram телеканал «Звезда».