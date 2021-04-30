В России выявили 9270 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 9270 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 4 814 558. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве (3208), Санкт-Петербурге (737), Московской (649), Ростовской (228) и Самарской (160) областях. Меньше всего — в Республике Тыва (3), Ненецком (1) и Чукотском (1) автономных округах.

За сутки умерли 392 человека, с начала пандемии — 110 520.

Суточный показатель выздоровлений составил 8637, общий — 4 436 583.