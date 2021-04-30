Пощечину Париж получил знатную. И пытается отыграться в Баку скажи-ка, дядя, ведь недаром...
Во время пресс-конференции Макрона с главой Президентского совета Ливии Мухамедом аль-Манфи в Париже президент Франции призвал к тому, чтобы иностранные наемники покинули Ливию.
Единственное, что Эммануэлю Макрону в отношении Ливии остается, – выдавать призывы, на которые никто и внимания не обратит. Париж на ливийской земле проиграл, проиграл громко и с треском. Цифры ущерба от этого поражения гуляют разные, но две вещи совершенно очевидны. Во-первых, деньги в эту внешнеполитическую операцию Париж вложил немалые. Во-вторых, все они были потрачены зря.
Эммануэль Макрон и Елисейский дворец ещё держат хорошую мину при плохой игре - но это всё, на что они способны: их главный козырь, Халифа Хафтар, оказался не просто бит, а полностью разгромлен. Пощёчину Париж в Ливии получил знатную, а партию выиграл Эрдоган.
То, что сейчас исполняет Франция в регионе Восточного Средиземноморья, в отношении Карабаха, Анкары и Баку – попытка отыграться. Но получается бледно и неубедительно. А главное, не встречает понимания ни в Вашингтоне, ни в Берлине, ни в Риме – поскольку приговор в этих столицах Макрону уже вынесен: амбиции этого политика явно превышают его возможности и волевые качества.
Да и со вкусом явные проблемы, поскольку выбрать Хафтара на роль проводника интересов Франции в Ливии – это суметь надо было. Один из офицеров Иностранного легиона, некоторое время занимавшийся подготовкой отрядов «фельдмаршала», как-то сказал автору этих строк: «Представь себе стадо. Которое виртуозно умеет грабить всё, до чего может дотянуться, которое выбрасывает из вещмешка патроны, чтобы всунуть туда дешевую посуду из ограбленного дома – и совершенно не желает воевать. А во главе этого стада вождь, всерьез считающий, что он будущий лидер всего Магриба».
Французские военные всё это видели и не испытывали никаких иллюзий в отношении воинства Хафтара. Более того, они бомбили Елисейский дворец докладными и аналитическими записками с предупреждениями о том, что французская политика в Ливии – полное, мягко скажем, облако несуразностей и нелепиц, авантюра, обречённая на поражение. А их главный союзник – откровенный мужчина с альтернативной одарённостью. Но понимания не встречали.
И когда число подписантов обращения военных к Макрону растёт с каждым днём – то это тоже следствие провала французского президента. Поскольку никто не сделал больше для конфуза Парижа в этой стране, чем Елисейский дворец и его сказочные обитатели.
И речь не только о фельдмаршале с пониженной социальной ответственностью, речь и о партнёрах Франции, выбранных Макроном для реализации французских геополитических амбиций, в частности – Египте.
«Нас просто поимели, - говорят французские военные аналитики. – Каир много обещал, под это получал от Парижа деньги и прочие немалые бонусы. Но как только столкнулся с турецким упорством – вся его воинственность ушла в свисток, оставшись только на словах. Он тут же отступил – и сделал это даже не предупредив Францию».
С союзниками по Ливии у Макрона, и правда, неудобно получилось. На первых порах и Вашингтон, и Берлин взирали на французскую активность в отношении Хафтара достаточно благосклонно. В аккурат до того момента, пока не поняли, с кем им приходиться иметь дело. После чего благополучно умыли руки и закрыли все каналы поддержки горе-фельдмаршала.
Парижу бы оценить это, сделать выводы – но Макрона уже откровенно несло в желании сорвать куш. Итог – полное фиаско. Которое озлобило не только военных, но и французский капитал, в отличие от турецкого местный рынок и каналы входа на него утративший.
В чём-то повторилась история с Карабахом, где французские компании опасаются, что из-за проармянской политики Макрона они будут исключены из программы его восстановления – а это миллионы евро. «Наши проекты здесь либо заблокированы, либо продвигаются крайне медленно», - жалуется директор компании Suez. Причём досаду усугубляет то, что турецкие конкуренты французов на этом рынке работают совершенно без проблем и с максимальной активностью.
Между тем Франция – это страна, где властям прощают ошибки ровно до того момента, когда это не бьёт по карману граждан. Приключившийся с Макроном «ливийский конфуз» - из числа тех, что ударит. И история это ещё не закончена. Ситуацию, когда Эрдоган на коне, а Макрон в состоянии полной неопределённости, - страна своему президенту ещё вспомнит.