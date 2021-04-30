Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:17

Во время пресс-конференции Макрона с главой Президентского совета Ливии Мухамедом аль-Манфи в Париже президент Франции призвал к тому, чтобы иностранные наемники покинули Ливию. Единственное, что Эммануэлю Макрону в отношении Ливии остается, – выдавать призывы, на которые никто и внимания не обратит. Париж на ливийской земле проиграл, проиграл громко и с треском. Цифры ущерба от этого поражения гуляют разные, но две вещи совершенно очевидны. Во-первых, деньги в эту внешнеполитическую операцию Париж вложил немалые. Во-вторых, все они были потрачены зря.

Эммануэль Макрон и Елисейский дворец ещё держат хорошую мину при плохой игре - но это всё, на что они способны: их главный козырь, Халифа Хафтар, оказался не просто бит, а полностью разгромлен. Пощёчину Париж в Ливии получил знатную, а партию выиграл Эрдоган. То, что сейчас исполняет Франция в регионе Восточного Средиземноморья, в отношении Карабаха, Анкары и Баку – попытка отыграться. Но получается бледно и неубедительно. А главное, не встречает понимания ни в Вашингтоне, ни в Берлине, ни в Риме – поскольку приговор в этих столицах Макрону уже вынесен: амбиции этого политика явно превышают его возможности и волевые качества. Да и со вкусом явные проблемы, поскольку выбрать Хафтара на роль проводника интересов Франции в Ливии – это суметь надо было. Один из офицеров Иностранного легиона, некоторое время занимавшийся подготовкой отрядов «фельдмаршала», как-то сказал автору этих строк: «Представь себе стадо. Которое виртуозно умеет грабить всё, до чего может дотянуться, которое выбрасывает из вещмешка патроны, чтобы всунуть туда дешевую посуду из ограбленного дома – и совершенно не желает воевать. А во главе этого стада вождь, всерьез считающий, что он будущий лидер всего Магриба».

Французские военные всё это видели и не испытывали никаких иллюзий в отношении воинства Хафтара. Более того, они бомбили Елисейский дворец докладными и аналитическими записками с предупреждениями о том, что французская политика в Ливии – полное, мягко скажем, облако несуразностей и нелепиц, авантюра, обречённая на поражение. А их главный союзник – откровенный мужчина с альтернативной одарённостью. Но понимания не встречали. И когда число подписантов обращения военных к Макрону растёт с каждым днём – то это тоже следствие провала французского президента. Поскольку никто не сделал больше для конфуза Парижа в этой стране, чем Елисейский дворец и его сказочные обитатели. И речь не только о фельдмаршале с пониженной социальной ответственностью, речь и о партнёрах Франции, выбранных Макроном для реализации французских геополитических амбиций, в частности – Египте. «Нас просто поимели, - говорят французские военные аналитики. – Каир много обещал, под это получал от Парижа деньги и прочие немалые бонусы. Но как только столкнулся с турецким упорством – вся его воинственность ушла в свисток, оставшись только на словах. Он тут же отступил – и сделал это даже не предупредив Францию». С союзниками по Ливии у Макрона, и правда, неудобно получилось. На первых порах и Вашингтон, и Берлин взирали на французскую активность в отношении Хафтара достаточно благосклонно. В аккурат до того момента, пока не поняли, с кем им приходиться иметь дело. После чего благополучно умыли руки и закрыли все каналы поддержки горе-фельдмаршала. Парижу бы оценить это, сделать выводы – но Макрона уже откровенно несло в желании сорвать куш. Итог – полное фиаско. Которое озлобило не только военных, но и французский капитал, в отличие от турецкого местный рынок и каналы входа на него утративший.