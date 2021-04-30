AZAL начнет летать в Лондон с июня

Дата начала выполнения специальных рейсов авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" по маршруту Баку-Лондон-Баку переносится на начало июня. Это вызвано низким уровнем спроса на это направление.

Ранее планировалось начать полеты в этом направлении с мая.

Пассажиры, уже купившие билеты по данному направлению, могут обменять их на другие даты или вернуть без применения штрафов.

В случае приобретения авиабилетов онлайн на сайте www.azal.az просим обращаться в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected] либо в кассу, где был приобретен авиабилет.