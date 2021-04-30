Они проанализировали статистику испанского учреждения общественного страхования с точки зрения длительности пребывания на официальном больничном. И выводы не внушают оптимизма.

Почти 10 процентов людей, выздоровевших от коронавируса, в течение трех последующих месяцев остаются нетрудоспособными. Именно такие выводы сделали ученые из Католического университета (UCAM) в Мурсии (Испания).

Исследования проводились на основе данных почти миллиона человек, которые заразились вирусом Covid-19 в 2020 году и позднее выздоровели.

Авторы исследования установили, что почти 100 тысяч из тех, кто перенес инфекционную болезнь, в течение как минимум квартала не могли вернуться к исполнению профессиональных обязанностей.

Ученые отметили, что среди тех, кто более трех месяцев после выздоровления от Covid-19 не смог вернуться к нормальной работе, были и такие, кто прошел интенсивную терапию, и кто переболел без госпитализации. Среди последствий коронавируса были отмечены и чаще всего повторялись - одышка, кашель и хроническая усталость.

Правда, для равновесия указывается, что 85 процентам выздоровевших не требовалось пребывание на больничном дольше, чем три недели. Результаты исследований были опубликованы на специализированном портале Prevencionar.

Эта тема волнует не только испанцев. В Польше, например, беспокойство за последствия перенесенной болезни стало поводом для того, чтобы ввести некий «статус выздоровевшего».

Об этом еще в феврале писал Dziennik Gazeta Prawna. Пока такое предложение находится на стадии обсуждения, но уже, по мнению специалистов, требуется объединить разные аспекты в одном документе. Правительство Польши уже в марте дало соответствующее распоряжение по этому вопросу.

Но среди идей, которые польские специалисты предлагают внедрить в жизнь, такое, например: прививка, защищающая от коронавируса, может быть сделана переболевшему Covid-19 не раньше, чем через три месяца после получения первого положительного теста на наличие инфекции. Есть, по их мнению, и исключения для людей старше 70 лет и особ, достигших 18-летнего возраста, с риском тяжелого протекания болезни, когда вакцинировать их надо в соответствии с общепринятым протоколом прививок.

В том же документе указано, что выздоровевший может воспользоваться финансированием своей реабилитации, необходимой ему, по предписанию врача. Средства при этом выделяются из национального фонда здоровья. То есть гражданин Польши получит такую возможность бесплатно. Курс реабилитации при этом предполагается от 2 до 6 недель и рассчитан на 96 сеансов физиотерапии.

В случае повторного заражения вирусом переболевший должен будет подчиниться тем же требованиям, как и в случае первого инфицирования — провести определенный срок в самоизоляции.

Из исследований испанских ученых, а также из уже известной практики в Польше следует, что коронавирус — серьезная болезнь, последствия которой могут сказываться не один месяц. А значит, надо продолжать оставаться бдительным, чтобы не инфицироваться.

Рецепт известен — ношение масок, мытье рук, соблюдение социальной дистанции.