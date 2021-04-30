ВОЗ разрешила вакцину Moderna для экстренного использования
Всемирная организация здравоохранения разрешила использование вакцины Moderna от коронавируса при чрезвычайных ситуациях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление ВОЗ.
«Сегодня ВОЗ включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях», — говорится в документе.
Таким образом, препарат стал пятым, одобренным в ВОЗ. Эксперты рекомендуют применять его для пациентов старше 18 лет. Согласно оценкам организации, эффективность Moderna составляет 94,1%.
Ранее в Литве пенсионер скончался сразу же после введения препарата американской компании Moderna. Инцидент произошел в городе Клайпеда.