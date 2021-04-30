В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств азербайджанские таможенники провели еще одну успешную операцию. В результате пресечена попытка контрабандного перевоза через границу страны более 107 килограммов героина, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

В результате оперативных мероприятий, проведенных Следственным управлением Южного территориального Главного таможенного управления на посту "Астара" был задержан и подвергнут таможенному досмотру грузовой автомобиль марки “Volvo”, которым управлял гражданин Украины.

Грузовик транзитом через территорию Азербайджана перевозил деревянные изделия из Ирана в Чехию.

Несмотря на то, что водитель заявил, что в транспортном средстве, которым он управлял, не было каких-либо предметов, подлежащих декларированию, служебная собака отреагировала на прицеп. В панелях прицепа были обнаружены резиновые трубы, в которых было спрятано 107 кг 232 грамма героина.

По факту проводится расследование.