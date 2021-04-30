Казахстан предложил Киргизии гуманитарную помощь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и предложил ему гуманитарную помощь в связи с обострением ситуации на границе с Таджикистаном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера Казахстана.

«Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову и кыргызскому народу по поводу гибели граждан братского государства», — говорится в сообщении.

Как заявил Токаев, такие приграничные конфликты должны решаться только мирным путем, в духе взаимопонимания и добрососедства. Он также пожелал успеха Жапарову на предстоящих переговорах.

Жапаров, в свою очередь, «выразил признательность за проявление дружбы со стороны братского Казахстана».