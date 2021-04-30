Российские депутаты и эксперты находятся в Агдаме. Как сообщает Trend, российская делегация посетила в Агдаме мавзолеи карабахских ханов на кладбище Имарат.

Депутаты и эксперты ознакомились с последствиями вандализма, совершенного армянами на кладбище.

В состав делегации вошли депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олег Валенчук, депутат от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников, советник председателя, глава информационно-аналитического департамента фракции ЛДПР Сергей Воронин, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, журналист, писатель, публицист, ведущий День ТВ Дионис Каптарь, директор Института политических исследований России Сергей Марков, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова.