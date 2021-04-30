Украина попросила США назначить спецпредставителя по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев попросил Вашингтон назначить спецпредставителя по Донбассу. Его цитирует ТАСС.

«Украина заинтересована в назначении спецпредставителя, который будет глубоко интегрирован, то есть станет неотъемлемой частью процесса разработки и принятия решений Госдепартаментом относительно Украины и Донбасса», — рассказал министр.

Кулеба добавил, что окончательное решение именно за Соединенными Штатами.