Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 15:10

Нападки на ведущие китайские компании, особенно в сфере ИКТ технологий, начатые в США еще при экс-президенте Дональде Трампе, быстро подхватили и другие западные страны. Сильно пострадал при этом и техногигант Huawei. Даже предлагаемая компанией привлекательная во всех отношениях 5G технология для мобильной связи была отвергнута европейскими странами. Запад избегает китайские технологии по надуманной причине, дескать, по ним возможна утечка информации. А в Азербайджане Huawei нашла понимание.

В ходе недавней поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева в Зангиланскоий район запомнилась его встреча с представителем китайской компании в селе Агалы. Генеральный менеджер компании Huawei-Azerbaijan Дэвид Чжан представил главе государства разработанную компанией цифровую технологию «умное село». И сразу же подчеркнул, что Huawei-Azerbaijan будет использовать эту технологию не только в данном селе, но и на всех реконструированных территориях в Карабахе. Показав тем самым, что компания пришла в регион надолго и осознает всю ответственность взятых на себя обязательств. По словам генерального менеджера, являясь ведущей компанией по ИКТ технологиям в мире, Huawei намерена представить в Карабахе все новейшие передовые технологии, а в дальнейшем принять участие в развитии «умных сел». Компания – крупный поставщик ведущих технологий «умный город» и «умное село», и имеет большой опыт в этой области. У нее уже более 100 глобальных проектов подобного типа. И этот опыт ей очень пригодится при восстановлении освобожденных от оккупации тысяч квадратных километров земель, на которых армянские варвары не оставили и камня на камне. Именно такой поход к восстановительным работам и требует глава государства. Для обеспечения передовых технологий по «умному селу» в Карабахе компания доставит в регион самую современную и передовую продукцию и технологии. Кстати, Huawei именно в Азербайджане впервые использует технологию «Гигабайт AirPON». И этот прибор, который генеральный менеджер называет просто AirPON, был продемонстрирован президенту Алиеву. В чем же сила или секрет прибора?

Достаточно отметить, что эта технология может сократить прокладку фибероптических линий с 10 километров до 1 километра. А что дает такое 10-кратное сокращение – нетрудно догадаться. Таким образом компания сможет ускорить наладку сети и сэкономить расходы. А деньги на восстановление идут ведь из азербайджанского госбюджета. И это только первый этап. Создав на этом этапе проекта «умное село» - среду безопасного проживания в Карабахе, компания реализует далее системы «умное образование», «умное здравоохранение» и «умное сельское хозяйство». Именно таким видится китайцам «умное село» в Карабахе, согласованное с Азербайджаном. А по словам министра сельского хозяйства Инама Керимова, установка будет распределять также до 100 мегабит бескабельного интернета, после же установления телефонной антенны село будет обеспечено интернетом. Все это должно обеспечить сельчанам в регионе комфорт, о котором мечтают многие горожане даже в столице. И вряд ли такая забота государства останется неоцененной сотнями тысяч коренных жителей этих земель, вынужденных скитаться 30 лет по чужим приютам.