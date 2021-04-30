Российский депутат: "Город Агдам знал весь Советский Союз"

"Город Агдам знал весь Советский Союз, и то, что мы сейчас стоим на этих развалинах, производит очень тяжелое впечатление". Об этом азербайджанским журналистам заявил депутат Госдумы Сергей Калашников.

"Развалины бывают сотворенные временем и рукотворные. Мы тут видим, как уничтожена даже могила Хуршудбану Натаван, которая сделала в свое время очень многое и для развития Карабахского ханства и для Азербайджана. В любом случае варварство во всех его проявлениях в XXI веке неприемлемо ", - заявил депутат.