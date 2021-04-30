На рынке Гейчая задержали больного коронавирусом продавца

В ходе проводимого сотрудниками Гейчайского районного отдела полиции рейда активный пациент с коронавирусом был обнаружен в общественном месте. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, зараженный коронавирусом житель города Эльшад Абдуллаев был предупрежден о необходимости соблюдать правила социальной изоляции и не покидать адрес проживания.

Несмотря на это, он покинул место жительства и работал продавцом в магазине, который он арендовал на территории рынка. Э.Абдуллаев общался с покупателями, тем самым создав условия для распространения инфекции.

В отделе полиции Гейчайского района проводится расследование в отношении Абдуллаева.