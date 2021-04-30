В Китае из-за урагана погибли 11 человек

По меньше мере 11 человек погибли в результате обрушившегося урагана на китайский город Наньтун в провинции Цзянсу. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что еще 102 человека пострадали. Сильный шторм начался в городе в пятницу, 30 апреля.

По официальным данным, тела погибших были найдены в реке Янцзы, кто-то пострадал от падающих деревьев и электрических столбов.

Еще 11 человек во время стихии оказались в перевернувшейся рыбацкой лодке, двоих из них удалось спасти, девять — считаются пропавшими без вести.