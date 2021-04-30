ОБСЕ решила примирить Таджикистан и Киргизию

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в беседе с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином предложила помощь в разрешении конфликта на границе с Киргизией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Департамент информации внешнеполитического ведомства.

«Глава МИД Таджикистана проинформировал собеседника о недавних инцидентах на границе с Киргизией и результатах переговоров между двумя странами на всех уровнях по стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, во время которых договорились создать комиссию, которая будет заниматься ревизией военной техники на границе.