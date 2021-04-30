Роухани: Санкции мешают закупать вакцины

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его администрация прилагает все усилия для закупки и импорта вакцины от коронавируса, однако санкции препятствуют финансовым операциям, пишет Tasnim News.

Администрация полна решимости удовлетворить спрос на вакцину COVID-19, несмотря на все проблемы, которые препятствовали поставке и транзакциям валюты, заявил Роухани на заседании национальной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом в субботу. «Переговоры в Вене достигли значительного прогресса, но мы все еще находимся под санкциями», - добавил президент.

Он сказал, что несмотря на все проблемы иранская администрация предоставила необходимую инвалюту и переводит деньги по мере импорта партий вакцины. Роухани также заверил, что как приобретение иностранных вакцин, так и разработка отечественных полностью поддерживаются президентской администрацией.