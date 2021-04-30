В Азербайджане изменились правила организации полетов

В Азербайджане внесены изменения во временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в период коронавирусной пандемии (COVID-19). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, все авиаперевозчики, летающие в Азербайджан, обязаны:

— допускать на рейс пассажиров, сдавших отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 в течение 48 часов до вылета;

— обеспечить проверку справок о сдаче ПЦР-теста у пассажиров, в том числе транзитных и трансферных, при регистрации на рейс;

— обеспечить раздачу всем пассажирам на борту воздушного судна «Декларации о самоизоляции» и проинформировать их о необходимости заполнения и подачи декларации во время паспортного контроля по прибытии в Азербайджан.

Граждане Азербайджана, чьи справки о сдаче ПЦР-теста на коронавирус не будут соответствовать требованиям настоящих правил, будут помещены на карантин сроком на две недели, в то время как иностранцам и лицам без гражданства будет запрещен въезд на территорию страны, и они будут возвращены обратно тем же рейсом за счет перевозчика.

Расширен перечень предметов, которые разрешено перевозить в самолете в качестве ручного багажа.

Это нашло отражение в изменении, внесенном Кабинетом министров в «Временные правила организации полетов и перевозки пассажиров воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)».

В соответствии с изменением, расширен перечень предметов личного пользования, которые разрешено перевозить в самолете в качестве ручного багажа. В список включены фото/видеокамеры размерами не более 30x35x10 см, сумка портативного компьютера, верхняя одежда, пальто или плащ, букет цветов и другие предметы.

Разрешена и перевозка домашних животных с соблюдением установленных правил.