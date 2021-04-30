Бывший кандидат в президенты Украины занялась доением коров

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая в 2019 году выдвигалась в качестве кандидата в президенты страны, ответила на вопрос о том, чем занимается сейчас. Об этом она написала в своем Facebook.

«Люди часто спрашивают, чем сейчас занимается Надия Савченко? Просто живу. Когда есть время и возможность, я помогаю хорошим людям», — сообщила она.

Свой пост она снабдила фотографиями, на которых доит корову, ухаживает за теленком, топит печь и подметает улицу.