Стотысячный митинг в Мадриде

Сто тысяч человек, по данным профсоюзов, приняли участие в многочисленных акциях, которые состоялись в Международный день трудящихся в Испании, вместе с колонной по центру Мадрида прошла корреспондент РИА Новости.

Самая многочисленная демонстрация, организованная двумя крупнейшими профсоюзами страны - Рабочими комиссиями (CCOO) и Всеобщим союзом трудящихся (UGT), состоялась в Мадриде. Колонна прошла от площади Сибелес до Пуэрта-дель-Соль. Помимо символики профсоюзов в колонне были видны флаги Второй Испанской республики и с советской символикой, которая неизменно сопровождает акции левых в Испании.

Последние были в основном в конце колонны, где шли Рабочий фронт и Компартия рабочих Испании. Кроме того, к акции присоединилась ассоциация, занимающаяся поиском жертв Гражданской войны (1936-1939). Участники этой колонны несли в руках растяжку с портретами людей, погибших во время войны, и скандировали призывы "наказать франкистов".