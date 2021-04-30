Виктория Панфилова, спецкор 19:25

Москве предоставлена полная информация о напряженной обстановке на кыргызско-таджикской границе, об этом сообщили в посольстве РФ в Кыргызстане. Россия готова оказать помощь в урегулировании конфликта, исключительно путем переговоров, если стороны или одна из сторон обратятся с такой просьбой. Свои посреднические услуги уже предложили Узбекистан и Казахстан. Президент Садыр Жапаров объявил 1-2 мая днями национального траура в Кыргызстане по жертвам вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, который унес жизни 33 человек и еще 163 человека ранены. Более 20 тысяч человек эвакуированы из зоны противостояния. Сожжены десятки жилых домов, несколько пограничных застав, школы и другие объекты. Таджикские власти официально не сообщают о пострадавших. Радио «Озоди» насчитало 15 жертв конфликта.

Главы двух государств Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон дважды обсудили по телефону ситуацию, договорились о режиме прекращения огня и отводе тяжелой техники в прежние места дислокации. Несмотря на некоторое затишье, в Бишкеке у Дома правительства люди вышли на митинг с требованием скорейшего урегулирования проблемы границы. Митингующие потребовали дать им разрешение на выезд в Баткенскую область, который накануне был перекрыт, с тем чтобы не допустить разрастания конфликта. Представители аппарата президента, вышедшие к участника акции заявили, что желающие повоевать могут обращаться в военные комиссариаты. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Кыргызстана и Таджикистана. Однако стороны должны обратиться с запросом о помощи. Между тем, Россия является гарантом безопасности Центральной Азии. Эксперт-международник Григорий Трофимчук сказал haqqin.az, что в сложившейся ситуации действуют как минимум два основополагающих фактора. Первый: развитие «второго этапа» распада СССР, когда в действие вступают уже более мощные процессы, а не просто автоматический раскол по старым, условным границам. Второй: заявление Белого дома о выводе американских войск из Афганистана, когда проблема юга Центральной Азии угрожает вытечь в республики Центральной Азии. На этом фоне говорить о споре за воду или маршруты можно, но далеко не это определяет происходящее. Многие комментаторы сейчас говорят о том, что же будет делать ОДКБ, к которой и Кыргызстан, и Таджикистан имеют непосредственное отношение. Вопрос, проще говоря, состоит в том, а может ли этот военный блок защитить хотя бы сам себя? И это для ОДКБ – очень серьезный тест, в том числе для определения его реальной дееспособности, при взгляде со стороны.

Москва в целом, вроде бы как, готова выполнить миротворческую миссию и здесь. Однако при этом России надо понимать, что фактически под ней пытаются разложить уже третий «костёр», в дополнение к Донбассу и Карабаху. Поэтому просто так, формально мирить кого-то в режиме переговорных площадок было бы слишком мало. Придётся оценить весь узел стратегических угроз в этом регионе. Москва не вмешивалась, когда взорвалась обстановка на юге Кыргызстана в 2010 году, и Бишкек тогда сам просил о помощи, фактически взывая к Москве. Теперь Москву пробуют на прочность вторично, и почти в тех же местах. При этом позиция РФ здесь состоит в тех же тезисах, что и везде: решение проблемы мирным путём, путём переговоров и дипломатии. Однако главная проблема состоит в том, что миром решить уже почти ничего невозможно. Мир, к сожалению, заканчивается и в огромной Центральной Азии. Это не первый вооруженный взрыв между Таджикистаном и Кыргызстаном, а значит, и далеко не последний. При этом накал войны – а это фактически она, пусть даже локальная, «маленькая», если называть вещи своими именами – каждый раз все сильнее. России война в Центральной Азии никак не нужна, тем более сегодня, на пике противостояния с США. Но для этого ей пора хоть как-то проявить себя в связке с Китаем, которому этот регион тоже далеко не безразличен. Иначе, российско-китайскую связку разрежут здесь, рано или поздно, по живому. Мало России переговорной площадки с участием афганских талибов – теперь ей еще и кыргызско-таджикской площадкой предлагают помучиться. В этот канал ее и стараются затолкнуть.