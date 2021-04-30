19:51

В Аксайском районе Ростовской области несколько тысяч владельцев торговых павильонов протестуют против закрытия сразу нескольких крупных рынков, которые принадлежат азербайджанском бизнесмену Кериму Бабаеву. Причиной закрытия силовики называют незаконно приватизированную под этими рынками землю. Но по мнению самих предпринимателей, речь идет о фактическом захвате торговых участков после ареста их основных владельцев, пишет русская служба Би-би-си. Напомним, что сразу четыре ростовских рынка - "Алмаз", "Классик", Атлант" и "Овощной" - были перекрыты утром 27 апреля во время спецоперации донских силовиков. В масштабном рейде участвовало, по разным оценкам, от 3,5 до 5 тысяч бойцов МВД, Росгвардии и ФСБ. Они оцепили площадки по периметру почти на целый день - у работников торговых рядов проверяли документы, выезжающие с рынка машины досматривали.

По сообщениям СМИ, силовики искали на территории рынков притоны для занятия проституцией, игорные заведения, а также точки реализации контрафактного алкоголя и табака. По итогам рейда полиция задержала более 500 человек, однако большинство вскоре отпустили. По данным ТАСС, полицейские составили около 120 административных протоколов - в основном о нелегальном пребывании в России. Мигрантов из соседних республик, уличенных в этом, должны депортировать на родину в начале мая. На следующий день после рейда силовиков около тысячи предпринимателей с закрытых рынков собрались на большой площади в центре "Атланта". Они требовали срочного открытия рынков и угрожали перекрыть федеральную трассу. Для многих из них закрытие рынка даже на короткое время чревато банкротством. Издание отмечает, что спецоперация на рынках могла быть связана с уголовным делом в отношении главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Об этом некоторым предпринимателям говорили во время рейда сами полицейские. Чиновник, который руководил районом 26 лет и считался "непотопляемым", был задержан 12 апреля в Кисловодске, куда поехал отдыхать. Ему вменяют сразу несколько статей УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и организацию преступного сообщества. Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Борзенко заключен под стражу до 11 июня.