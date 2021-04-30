Власти закрыли рынки Керима Бабаева Тысячи людей вышли на протесты
В Аксайском районе Ростовской области несколько тысяч владельцев торговых павильонов протестуют против закрытия сразу нескольких крупных рынков, которые принадлежат азербайджанском бизнесмену Кериму Бабаеву. Причиной закрытия силовики называют незаконно приватизированную под этими рынками землю. Но по мнению самих предпринимателей, речь идет о фактическом захвате торговых участков после ареста их основных владельцев, пишет русская служба Би-би-си.
Напомним, что сразу четыре ростовских рынка - "Алмаз", "Классик", Атлант" и "Овощной" - были перекрыты утром 27 апреля во время спецоперации донских силовиков. В масштабном рейде участвовало, по разным оценкам, от 3,5 до 5 тысяч бойцов МВД, Росгвардии и ФСБ. Они оцепили площадки по периметру почти на целый день - у работников торговых рядов проверяли документы, выезжающие с рынка машины досматривали.
По сообщениям СМИ, силовики искали на территории рынков притоны для занятия проституцией, игорные заведения, а также точки реализации контрафактного алкоголя и табака.
По итогам рейда полиция задержала более 500 человек, однако большинство вскоре отпустили. По данным ТАСС, полицейские составили около 120 административных протоколов - в основном о нелегальном пребывании в России. Мигрантов из соседних республик, уличенных в этом, должны депортировать на родину в начале мая.
На следующий день после рейда силовиков около тысячи предпринимателей с закрытых рынков собрались на большой площади в центре "Атланта". Они требовали срочного открытия рынков и угрожали перекрыть федеральную трассу. Для многих из них закрытие рынка даже на короткое время чревато банкротством.
Издание отмечает, что спецоперация на рынках могла быть связана с уголовным делом в отношении главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Об этом некоторым предпринимателям говорили во время рейда сами полицейские.
Чиновник, который руководил районом 26 лет и считался "непотопляемым", был задержан 12 апреля в Кисловодске, куда поехал отдыхать. Ему вменяют сразу несколько статей УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и организацию преступного сообщества. Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Борзенко заключен под стражу до 11 июня.
Помимо главы района в деле фигурируют еще несколько человек. В частности, это бывший районный депутат, совладелец "Аксайского рынка" Иван Ситько, известный донской бизнесмен Керим Бабаев и его сыновья - Вадим и Эдуард. Именно эта семья контролирует рынок "Алмаз" и ряд других торговых площадок в Аксайском районе.
По версии следствия, предполагаемая преступная группа действовала с 2000 года. Следователи считают, что под руководством Керима Бабаева участники группы занимались махинациями с землей в Аксайском районе - в том числе незаконно завладели шестью участками общей площадью 19,1 га. Кадастровая стоимость участков составляла 426 млн рублей.
Как пишет "Блокнот-Ростов" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, следователи полагают, что члены предполагаемого преступного сообщества, используя властные полномочия Виталия Борзенко, якобы приобрели в собственность земельные участки площадью свыше 100 гектаров. На них без соответствующего разрешения действовали четыре рынка, пишет издание. Ежедневный доход с них достигал нескольких миллионов. Деньги, по данным источника издания, могли легализовываться через "фирмы-однодневки".