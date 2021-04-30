Иранских спортсменов наказали за нежелание бороться с израильтянами

Иранские дзюдоисты отстранены от международных турниров из-за систематического избегания борьбы со спортсменами из Израиля. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Изначально Международная федерация дзюдо (IJF) настаивала на неопределенном сроке наказания. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил отстранить сборную Ирана по дзюдо на четыре года от участия в международных стартах. Дисквалификация отсчитывается с 2019 года.

В 2019 году на чемпионате мира в Японии иранские власти оказали давление на члена сборной страны Саида Моллаеи, чтобы последний снялся с турнира и избежал матча против израильтянина Саги Муки. Иранец не выполнил требования, несмотря на угрозы.

На Олимпиаде в Афинах в 2004 году иранец Араш Мирэсмаэли избежал поединка с Эхудом Ваксом из Израиля. Спортсмен не прошел взвешивания, превысив лимит на два килограмма.