Мощный взрыв в Душанбе

В Душанбе, столице Таджикистана, произошел мощный взрыв на АЗС. Происшествие было запечатлено на видео. Его публикует телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

По данным портала Asia-Plus, авария произошла на одной из автозаправочных станций в районе Сино. О пострадавших на данный момент пока неизвестно.

На записи показано, как вдалеке разгорается пламя. Люди в панике разбегаются по сторонам. В какой-то момент происходит громкий хлопок, пламя вырывается вверх. На место происшествия выехали пожарные и бригады скорой помощи.