Айдын Керимов, автор haqqin.az 21:19

Главным достижением Трехстороннего заявления Азербайджана, Армении и России, открывшего прямой путь к завершающей стадии карабахского урегулирования, стала историческая договоренность о разблокировании путей сообщения и коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Долгий и тернистый путь к деблокированию уже начался. Процесс протекает болезненно, с перманентным сопротивлением разнородных внутриполитических сил как в Армении, так и в Азербайджане, все еще охватывает движение военного грузопотока, но с участием российских миротворцев армянские жители Карабаха преодолевают пути сообщения, находящиеся под контролем азербайджанских военных. Которые, в свою очередь, пересекают армянские коридоры при формальном сопровождении российских представителей.

После завершения карабахского конфликта, правительства двух стран в формате совместной комиссии российского вице-премьера Оверчука ведут усиленную, кропотливую и детальную разработку восстановления всех систем коммуникаций и путей сообщения, включая железнодорожные, автомобильные и транзитные. Если во внутриполитической жизни Армении не произойдет ничего экстраординарного и контрреволюционного, в ближайшие годы в регионе будет в большей мере восстановлена полноценная мирная жизнь. И возвращение к жизни системы региональных транспортно-логистических кластеров обеспечит полное взаимодействие национальных экономик. Повышенное внимание к воссозданию региональной системы коммуникаций проявляют все крупные региональные державы – Россия, Иран и Турция. Да и Армения, отчужденная в последние годы от региональной геоэкономики, начнет активную реинтеграцию и функциональное взаимодействие, что в значительной степени расширит возможности армянской экономики и национального бизнес-сообщества.

В Азербайджане внутриполитическая ситуация более чем предсказуема, к тому же абсолютное большинство социально-политических сил полностью удовлетворено деоккупацией равнинного и части нагорного Карабаха, рассчитывая на эволюционное воссоединение с нагорным армянским анклавом за крепостными стенами азербайджанской Шуши. После завершения второй войны, Азербайджан согласно взятым на себя обязательствам, предпринимает целый комплекс мероприятий для восстановления мирной жизни, инвестируя миллиарды долларов на строительство инфраструктуры, а в будущем на возведение населенных пунктов, городов и районов планирует отпустить десятки миллиарды долларов. Как показал последний визит президента И.Алиева в освобожденные Зангиланский и Джебраильский районы, за короткий отрезок времени азербайджанское правительство добилось реализации немыслимых задач – привлечения инвестиционного капитала и ведущих производителей современных технологий в равнинный Карабах из Турции, Великобритании, Израиля, Китая… В планировании экономической модели для возрождения Карабаха правительство Азербайджана исходит из сложившихся политических реалий. Несмотря на крайнюю заинтересованность многих французских компаний, подстрекательская и популистская политика правительства Макрона стала большим препятствием для активного вовлечения парижских бизнес-сообществ в заманчивые многомиллиардные проекты.

Однако с еще большим препятствием в сотрудничестве с Азербайджаном столкнулись американские компании. В целом правительству Азербайджана довольно тяжело выйти на новый уровень стратегического партнерство с США из-за продолжающейся санкционной политики Вашингтона в отношении официального Баку. В разгар первой карабахской войны, к тому же во время правления либерально-бородатой фронтистской братии горемыки Эльчибея Конгресс США, поддержавший все избавившиеся от советского ига новорожденные республики с помощью «Акта в поддержку свободы», посредством этого же законодательного акта ввел санкции в отношении правительства НФА, запретив президенту и правительству США оказание экономической помощи Азербайджана. Наряду с военно-политическими поражениями правительства Эльчибея, принятие пресловутой 907-ой поправки к Акту, открывшему невероятные экономические перспективы перед другими постсоветскими странами, и в первую очередь Армении, стало следствием большого дипломатического провала тогдашней власти. Безусловно, эта санкция была принята и под воздействием влиятельного армянского лобби. Но это же лобби не смогло помешать впоследствии Гейдару Алиеву и выдающемуся американскому дипломату Мадлен Олбрайт добиться разработки механизма по ежегодной отмене санкции. Ежегодно президент США накладывает вето на действие поправки. А может однажды и не наложить. И санкция, полностью ограничивающая экономические связи с Азербайджаном, может вступить в действие в полном объеме. После второй войны и начала восстановления мирной жизни в Карабахе, 907-ая поправка абсолютным образом потеряла свой изначальный смысл. Санкцию ввели против Азербайджана, осуществлявшего блокаду Армении и Нагорного Карабаха. Хотя, те же конгрессмены не заметили на протяжении 30 лет блокадного Нахчывана, с которой Армения во время войны прервала все пути сообщения. Не говоря об оккупационном характере армянской политики, удерживавшей под незаконным контролем, судя по резолюция Совбеза ООН, семь азербайджанских районов. Но для аморальной и циничной американской политики все эти условности, вроде блокады Нахчывана либо оккупации равнинного Карабаха – чистая, далекая и, в общем-то, банальная условность. Не имеющая никакого отношения к империалистическому пониманию политического расклада - запаху денег и вкусу крови. Но даже с точки зрения армянских интересов и требований введенной санкции – 907-ая поправка потеряла свою правовую значимость. Подписав «трехстороннее соглашение» с Арменией, Азербайджан взял на себя обязательства и начал разблокирование путей сообщения. Более того, приступил к строительству автомобильных и железнодорожных путей сообщения, ведущих в Армению и Нагорный Карабах.