Самолет ВВС США провел разведку у российских границ

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет у российских границ на Дальнем Востоке, передает «Интерфакс».

Сообщается, что самолет поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске и курсировал у юго-восточного побережья Камчатки.

Отмечается, что в том числе самолет пролетал около Авачинской бухты, где расположена база российских атомных подводных лодок.

До этого, 16 апреля, российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения RC-135 ВВС США, который выполнял задание вдоль юго-восточного побережья Камчатки.