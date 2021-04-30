Иран сообщил о смягчении санкций из-за ядерной программы

Стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана, но исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Произошло соглашение об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, но есть и другие, которые все еще по различным причинам находятся в этих списках. Наши переговоры по этой части работы все еще продолжаются", - сказал Аракчи в интервью, которое он разместил в своем Telegram-канале.