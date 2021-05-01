Столкновения с полицией в Берлине

Демонстранты в Берлине бросают в полицейских камни и бутылки, сообщила РИА Новости представитель полиции.

"После того, как часть демонстрантов были выведены силами полиции из колонны из-за нарушения санитарных требований, большая часть участников ушла в переулки, однако отдельная группа принялась закидывать сотрудников камнями и бутылками", - заявила сотрудница.

Также были взорваны несколько петард, подожжены мусорные баки и деревянные палеты, полиция пытается восстановить порядок на месте проведения акции.