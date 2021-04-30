В Европе рекордно повысилась цена на газ

Цена на газ в Европе рекордно повысилась за период с середины января текущего года. Так, стоимость тысячи кубометров увеличилась до 286 долларов. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что цены на газ растут на фоне снижения поступления сжиженного природного газа (СПГ). За текущую неделю его поставки уменьшились на 8 процентов в сравнении с предыдущими днями апреля.

Упал и уровень подачи топлива в подземные хранилища. Как уточняет издание, в день они пополняются не более чем на 0,1 процента. При этом дефицит СПГ в хранилищах Европа ощутила на себе после холодной зимы.