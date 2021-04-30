Врач назвал способный вызвать тромбоз и инсульт продукт

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал красное мясо продуктом, который способен вызвать тромбоз и инсульт.

Специалист посоветовал людям старше 45 лет не употреблять больше 150 граммов красного мяса дважды в неделю. «Некоторые бактерии умеют делать из красного мяса, лецитина, сыра, яиц или добавки карнитин очень токсичное соединение. Оно называется триметиламин», — пояснил он.

По словам врача, когда печень пытается избавиться от этого соединения, образуется соединение триметиламиноксид, которое напрямую повреждает эндотелий — слой особых клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей.

«Если есть повреждение эндотелия плюс колебания глюкозы, то формируется на этом месте атеросклеротическая бляшка», — рассказал Карасев. В результате, по его словам, может развиться тромбоз, а затем инсульт и инфаркт.