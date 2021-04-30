Названия обладателей награды от королевы огласили 29 апреля. Их список опубликовали в приложении к вестнику London Gazette.

В Великобритании определились с победителями и обладателями престижной награды в области бизнеса — Queen’s Award for Enterprise. Самую высокую оценку и приз от королевы Елизаветы II получили 265 компаний. Но интересно то, что среди них есть и местный бренд секс-игрушек и нижнего белья Lovehoney. Теперь эта компания имеет «королевский знак качества».

Компания Lovehoney Group Ltd. из города Бат попала в почетный список по категории «Международная торговля». В описании фирмы сказано, что она продает в розницу секс-игрушки, нижнее белье и эротические подарки.

Кроме официального признания представители бренда также получили официальное письмо из Букингемского дворца, где Елизавета II благодарит ее за «беспрерывный выдающийся рост», и отмечает, что это важно для экономики Великобритании. А показатели, и вправду, поражают воображение. Так, с 2015 года реализация продукции фирмы выросла на 365 процентов! Причем продажи осуществляются в основном в интернете.

Кроме самой награды, теперь компания сможет использовать эмблему Queen’s Award в рекламе, на упаковке и в маркетинговых акциях на протяжении ближайших 5 лет.

Главный коммерческий директор Lovehoney Дебби Бонд сказала, что королева является сторонницей этой компании, так как она превратилась в последние годы в международный бренд и репрезентует сексуальное здоровье. Ее цитирует издание Hromadske.

«Мы рады, что получили официальное признание от королевы… Королевский патронат поможет нам создать больше рабочих мест в штабе Бата и в наших международных офисах, а также расширить информирование о сексуальном счастье во всем мире», - сказала Бонд.

В компании работают свыше 200 человек, ежегодный ее оборот составляет десятки миллионов фунтов стерлингов.

В 2012 году Lovehoney получила право на продажу своей продукции с символикой нашумевшего романа «50 оттенков серого» во всем мире, за пределами США.

Фирма стала первой в Великобритании компанией, в рекламе которой в 2013 году было произнесено сочетание «секс-игрушка». А уже в 2014 году Lovehoney оказалась в центре телевизионного шоу, где день за днем показывался бизнес фирмы изнутри, что дало ей немалую популярность.

Queen’s Award for Enterprise – престижнейшая награда в сфере бизнеса в Великобритании. Победителей выбирают по четырем категориям — инновации, международная торговля, постоянное развитие и способствование возможностям (посредством социальной мобильности).

История награды довольно длинная, начавшаяся в прошлом веке — первый подобный «королевский знак качества» присвоили и вручили в 1966 году.

Несомненно, такая высокая награда подстегнет бизнес и увеличит прибыли компании. Ведь теперь на изделиях Lovehoney будет красоваться слово Queen’s.