Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 05:06

Корсиканец Пуппони с позднелатинским именем Франсуа – инициатор новой, второй по счету за последние полгода резолюции во французском парламенте за считанные дни приобрел широкую популярность не только в одной Армении, где он накануне появился, причем в кабинете самого премьер-министра Никола Пашиняна. Человек с характерной мафиозной фамилией, словно из позабытого широко популярного в позднем СССР фильма об итальянской мафии «Спрут», приехал в Ереван, чтобы выразить свою солидарность с армянскими реваншистами и карабахскими сепаратистами. Пуппони прославился и в Азербайджане. После того, как в Баку растиражировали громкие антикоррупционные публикации во французской печати, изобличившие связи человека с мафиозной фамилией с корсиканской криминальной группировкой. В прошлом налоговый инспектор Пуппони оказался в центре грязных криминальных разборок мафиозных группировок в родном городке Сарсель. Странная скандальная личность, но на таких сегодня большой спрос в страждущей Армении, заблудшей в поисках необыкновенного чуда во имя пасхального спасения. Армянская элита и ее лоббисты на Западе пытаются выставить исторический провал плеяды полевых карабахских командиров, а затем роковую ошибку псевдолиберальной когорты в ипостаси столкновения двух цивилизаций – высокой и гуманной христианской с фундаменталистским ИГИЛ. Авторы армянского толкования хантингтонской теории конфронтации цивилизаций записали Азербайджан с Турцией в авангард фундаменталистского ислама.

И где-то вдалеке в Сарселе нашелся авантюрный смутьян, с армянскими предками, но без окончания в фамилии «ян» корсиканец Пуппони, взявший на себя миссию спасителя угнетенного древнего народа. Однако не все нравится Пуппони в сегодняшней Армении. О чем он поделился намедни с армянскими журналистами из редакции hetq. Пуппони с досадой признался, что сильно разочарован фразой, которая раздается в устах каждого встречного армянина: «к счастью, есть русские, которые нас защитили». Исходя из глубокой антипатии к русскому миру и России, Пуппони считает, что Франция должна усилить свою роль в карабахском процессе. Однако чувствуется политический дилетантизм и плохое владение предметом. Пуппони слабо представляет себе, что такое Минская группа ОБСЕ и какова роль этого института в урегулировании территориальных споров. Вот что говорит Пуппони: «Вместе с некоторыми моими коллегами мы считаем, что в последние годы Франция, возможно, меньше участвовала в работе Минской группы, поэтому в Национальном Собрании мы приняли резолюцию о признании Арцаха, чтобы Франция стала первой страной, предпринявшей этот шаг». Французский депутат – самая настоящая политическая недоросль. С одной стороны он признает пассивность своего государства, как посредника в урегулировании проблемы, а с другой – предлагает рецепт для активизации посреднической миссии: «признать сепаратисткую область». Где логика? Каким образом признание сепаратистов может активизировать роль Франции? Усугубив ситуацию и вызвав новый конфликт? В чем же тогда заключается миротворческая миссия Франции? Этот депутат - самый настоящий болван! Что он воочию доказывает своим новым откровением: «И я, и мои собеседники, с которыми я встречался в рамках этого визита, хотим, чтобы Франция играла важную роль в Минской группе, разумеется, с согласия России и США». Почему же Франция должна согласовывать свою важную роль с Россией и США, если наделена идентичным мандатом и такими же полномочиями? В чем превосходство США или России над Францией? И если Франция будет согласовывать свою важную роль с Россией, то какая необходимость Парижу обременять себя посреднической миссией?

Комичный Пуппони чем-то напоминает декоративного мужа прекрасной Констанции - галантерейщика Бонасье. Аргументация французского депутата лишена элементарной логики. Вызубренная театральная роль. Какое-то посмешище, а не Пуппони! Депутат беспрестанно повторяет лишь одну мысль – только признание сепаратистского новообразования может повысить роль Франции. Вчитайтесь в дедуктивный метод анализа несчастного корсиканца: «Все о чем мы думаем направлено на повышение роли Франции в этом конфликте и на то, чтобы мы смогли окончательно урегулировать конфликт для обеспечения существования Арцаха, чтобы Арцах мог жить независимо, как признанное государство». Мои мысли – мои карабахские скакуны. Полнейший бред! Но корсиканец прибыл в Ереван с заданной миссией, и это проявляется в его каждом выпаде против Азербайджана. Пуппони договорился до угроз в адрес официального Баку: «Могут быть экономические санкции, дипломатические санкции. Можно принять совместные с ООН меры, но в первую очередь необходимо предпринять шаги в рамках Минской группы». Спрашивается - чем же Азербайджан заслужил такое презрение маленького корсиканца? Неужели своим стремлением освободить оккупированную часть страны? Но самое презабавное в призыве депутата ввести санкции против Азербайджана. Спрашивается – какие экономические санкции может наложить Франция на Азербайджан? Депутат французского парламента не удосужился заранее пролистать статические данных об экономических и торговых отношениях своей страны с Азербайджаном. Объем экспорта Франции из Азербайджана за минувший год еле дотянул до 100 млн долларов. А Азербайджан закупил у Парижа котлы на сумму в 20 миллионов долларов. Да, чуть не забыли, Торгово-промышленные палаты двух стран провели и совместный веб-семинар. Другое дело, что в экономическом сотрудничестве с Азербайджаном жизненно заинтересована французская нефтяная компания Total, положившая глаз на два нефтяных месторождения. А вот об этом Пуппони, видимо, и не подозревает. Как и о том, что отзыв французских дипломатов безусловно отразится на жизни азербайджанцев. Но лишь в одной плоскости – автомобили французских дипломатов создают частые пробки в центре Баку в районе знаменитого Молоканского сквера. Французские дипломаты не правильно паркуются. Их отъезд в значительной степени облегчит жизнь горожан в центре баку. Какие же еще глупые аргументы остались в арсенале несчастного корсиканца, которого будто с закрытыми глазами впустили в незнакомую квартиру в Ереване?