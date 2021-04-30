Кыргызстан и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

Кыргызстан и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе. Как передает ТАСС, об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации", - говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе "характеризуется как стабильная", за прошедшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".

"Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме", - подчеркивается в сообщении.