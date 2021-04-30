В результате взрыва, прогремевшего во время пожара на АЗС в Душанбе в субботу, пострадали 29 человек, пять из них в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции на западной окраине Душанбе в 19.30 по местному времени (17.30) в субботу. Столб огня достигал в высоту не менее 50 метров, пострадали стоящие рядом дома. Пожар более полутора часов тушили 10 расчетов. В приемном покое станции скорой помощи, расположенной поблизости, сообщили РИА Новости, что к ним поступили 15 раненых с ожогами и другими травмам, полученными в результате взрыва.

"Пожар на АЗС на западной окраине Душанбе вызвал мощный взрыв, в результате которого получили ожоги и травмы различной степени тяжести 29 человек, пять из которых находятся в тяжелом состоянии", - сказала Юсуфи.

По ее словам, ведется расследования причин пожара на АЗС.