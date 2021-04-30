Белый дом раскрыл секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон
Администрация президента США Джо Байдена раскрыла принятые его предшественником Дональдом Трампом правила нанесения ударов за пределами зон боевых действий, пишет The New York Times.
Документ, принятый в 2017 году, содержит набор принципов, которыми американская сторона обязана руководствоваться во время проведения "контртеррористических действий" за рубежом.
В частности, речь идет об использовании беспилотников, а также регламентации действий спецназа. Например, согласно правилам, в ходе операций по борьбе с террористами военным следует отдавать приоритет не ликвидации противников, а их захвату для дальнейшего получения информации.
Газета отмечает, что обнародования принятых "тайно" правил пришлось добиваться через суд. В прошлом году раскрытия материалов добивался "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) совместно с самой The New York Times.