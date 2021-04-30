Белый дом раскрыл секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон

Документ, принятый в 2017 году, содержит набор принципов, которыми американская сторона обязана руководствоваться во время проведения "контртеррористических действий" за рубежом.

В частности, речь идет об использовании беспилотников, а также регламентации действий спецназа. Например, согласно правилам, в ходе операций по борьбе с террористами военным следует отдавать приоритет не ликвидации противников, а их захвату для дальнейшего получения информации.

Газета отмечает, что обнародования принятых "тайно" правил пришлось добиваться через суд. В прошлом году раскрытия материалов добивался "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) совместно с самой The New York Times.