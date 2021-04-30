На основании заявления производственного объединения «Азеригаз» привлечен к ответственности похититель газовых счетчиков. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе объединения.

Согласно информации, в соответствии с требованиями статьи 177 УК Азербайджана 32-летний Хафиз Гурбанов приговором Насиминского районного суда был осужден на 2,5 года лишения свободы. Начальник юридического отдела Бакинского регионального департамента по продаже газа Роял Сулейманов сообщил, что приговор суда, вынесенный 11 марта 2021 года в отношении этого лица, нанесшего ущерб ПО «Азеригаз», уже вступил в законную силу. По его словам, и в дальнейшем в случае кражи имущества, принадлежащего ПО «Азеригаз», производственное объединение будет немедленно обращаться в правоохранительные органы.

ПО «Азеригаз» представило видеосюжет об этом инциденте: