Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили haqqin.az в Национальной гидрометеорологической службе.