Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили haqqin.az в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 11-13, днем 19-23, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80 процентов, днем 40-50 процентов.
3 мая в районах Азербайджана ожидаются грозы, времени дожди. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром туман. Усилится восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 23-28, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.