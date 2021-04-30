Кондоминиум Россия-Турция и в Центральной Азии новая геополитика

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел отдельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым и министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

Совершенно неожиданно для всех киргизско-таджикский пограничный конфликт стал возможностью для миротворческой роли Анкары в Центральной Азии. Звёзды, как говорится, сошлись: Турция рассматривает регион как стратегически важный для себя, а местные политические элиты заинтересованы в том, чтобы отношения с Анкарой перешли на новый этап.

звезды для Турции сошлись и в Центральной Азии

В ходе разговоров со своими коллегами из Бишкека и Душанбе глава турецкой дипломатии заявил, что самой большой надеждой Турции является урегулирование проблемы между двумя братскими странами мирными средствами, и подчеркнул, что необходимая поддержка для этого со стороны Турции будет оказана. И это главное в данном сообщении, все остальное можно пропустить.

«Разрешение застарелых конфликтов» турецкими методами, включающими в себя и экономические инструменты, и политические инициативы, и военно-техническое сотрудничество, теперь будет экспортироваться Анкарой в Центральную Азию. И это та новая реальность, с которой должны свыкнуться иностранные политики и специалисты по региону.

«Турция, расположенная в центре между Африкой, Азией и Европой, не может повернуться спиной ни к Востоку, ни к Западу», - не так давно сказал на съезде своей партии президент Эрдоган. Вот только невозможно быть сильным одновременно на нескольких направлениях. А потому пусть все внешнеполитические векторы для Анкары важны – центральноазиатский будет всё-таки чуть важнее остальных.

Поскольку и для Турции, и для государств «пятерки» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) работа в этом направлении – это работа на будущее, работа на то, чтобы, выражаясь словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, «превратить тюркский мир в одно из важнейших экономических и культурных пространств в XXI веке».

Казахстан хочет превратить тюркский мир в одно из важнейших достижений XXI века

Турецкие приоритеты на ближайшие годы в регионе очевидны: укрепление суверенитета и независимости стран региона, модернизация их вооруженных сил для улучшения операционной совместимости и региональной безопасности, а также устранение имеющихся между государствами ЦА существующих противоречий.

И здесь принципиальным является вопрос, готова ли Центральная Азия к «турецкому маршу», сложились ли здесь для этого объективные обстоятельства. Думаю, здесь для Анкары только хорошие новости.

Традиционно самыми серьёзными внешними игроками в регионе являлись Россия, Китай и Соединенные Штаты. Сейчас, когда американцы и их западные союзники по НАТО начали вывод войск из Афганистана, внимание Вашингтона к региону ослабнет. Из орбиты интересов США он, естественно, не выпадет – но интересы Америки там достаточно ограничены.

Арабы и Иран, а также стремящаяся в последние годы расширить здесь своё присутствие Индия в качестве опоры и стратегических партнёров местными элитами не воспринимаются. Как, впрочем, и Европа. Ограниченное экономическое сотрудничество – не более того.

Россия, разумеется, главный друг и партнёр, гарант безопасности, и вот это всё, но в одиночку экономически Центральную Азию не вытянет, а именно эта тема является здесь наиболее актуальной.

после ухода американских войск из Афганистана регион для США отходит на задний план

Есть Китай, мощно подминающий регион под себя. Что местных крайне тревожит, периодически вызывая вспышки синофобии. Закрыться от китайского проникновения регион не в состоянии – но смягчить его последствия вполне возможно. Именно для этого центральноазиатским элитам просто необходимо здесь обеспечить широкое турецкое присутствие. И в экономике, и в гуманитарной сфере, и в военно-техническом сотрудничестве.

Вот такой возник расклад, открывающий для Анкары в регионе новые возможности – в Центральной Азии сформировался запрос на Турцию. И турецкая сторона готова ответить на это максимально положительно. Тем более что внушающий оптимизм пример уже запущен – узбекско-турецкие связи, пиком которых стали прошедшие в марте нынешнего года совместные военные учения.

Шавкат Мирзиеёв высказался довольно определенно: "Страны Средней Азии смогут через Турцию и Азербайджан выйти в европейские страны"

Шавкат Мирзиеёв, президент Узбекистана, высказался по данному поводу вполне конкретно: «Страны Средней Азии смогут через Турцию и Азербайджан выйти в европейские страны, а Турция с Азербайджаном через наши страны смогут выйти на Восток». То есть взаимные интересы совпадают. Задачи определены, цели ясны – наступает время практической работы, за ходом которой haqqin.az будет следить очень внимательно – редко удаётся стать свидетелем столь глобальных геополитических сдвигов.