Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:20

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел отдельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Асловым и министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым. Совершенно неожиданно для всех киргизско-таджикский пограничный конфликт стал возможностью для миротворческой роли Анкары в Центральной Азии. Звёзды, как говорится, сошлись: Турция рассматривает регион как стратегически важный для себя, а местные политические элиты заинтересованы в том, чтобы отношения с Анкарой перешли на новый этап.

В ходе разговоров со своими коллегами из Бишкека и Душанбе глава турецкой дипломатии заявил, что самой большой надеждой Турции является урегулирование проблемы между двумя братскими странами мирными средствами, и подчеркнул, что необходимая поддержка для этого со стороны Турции будет оказана. И это главное в данном сообщении, все остальное можно пропустить. «Разрешение застарелых конфликтов» турецкими методами, включающими в себя и экономические инструменты, и политические инициативы, и военно-техническое сотрудничество, теперь будет экспортироваться Анкарой в Центральную Азию. И это та новая реальность, с которой должны свыкнуться иностранные политики и специалисты по региону. «Турция, расположенная в центре между Африкой, Азией и Европой, не может повернуться спиной ни к Востоку, ни к Западу», - не так давно сказал на съезде своей партии президент Эрдоган. Вот только невозможно быть сильным одновременно на нескольких направлениях. А потому пусть все внешнеполитические векторы для Анкары важны – центральноазиатский будет всё-таки чуть важнее остальных. Поскольку и для Турции, и для государств «пятерки» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) работа в этом направлении – это работа на будущее, работа на то, чтобы, выражаясь словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, «превратить тюркский мир в одно из важнейших экономических и культурных пространств в XXI веке».

Турецкие приоритеты на ближайшие годы в регионе очевидны: укрепление суверенитета и независимости стран региона, модернизация их вооруженных сил для улучшения операционной совместимости и региональной безопасности, а также устранение имеющихся между государствами ЦА существующих противоречий. И здесь принципиальным является вопрос, готова ли Центральная Азия к «турецкому маршу», сложились ли здесь для этого объективные обстоятельства. Думаю, здесь для Анкары только хорошие новости. Традиционно самыми серьёзными внешними игроками в регионе являлись Россия, Китай и Соединенные Штаты. Сейчас, когда американцы и их западные союзники по НАТО начали вывод войск из Афганистана, внимание Вашингтона к региону ослабнет. Из орбиты интересов США он, естественно, не выпадет – но интересы Америки там достаточно ограничены. Арабы и Иран, а также стремящаяся в последние годы расширить здесь своё присутствие Индия в качестве опоры и стратегических партнёров местными элитами не воспринимаются. Как, впрочем, и Европа. Ограниченное экономическое сотрудничество – не более того. Россия, разумеется, главный друг и партнёр, гарант безопасности, и вот это всё, но в одиночку экономически Центральную Азию не вытянет, а именно эта тема является здесь наиболее актуальной.

Есть Китай, мощно подминающий регион под себя. Что местных крайне тревожит, периодически вызывая вспышки синофобии. Закрыться от китайского проникновения регион не в состоянии – но смягчить его последствия вполне возможно. Именно для этого центральноазиатским элитам просто необходимо здесь обеспечить широкое турецкое присутствие. И в экономике, и в гуманитарной сфере, и в военно-техническом сотрудничестве. Вот такой возник расклад, открывающий для Анкары в регионе новые возможности – в Центральной Азии сформировался запрос на Турцию. И турецкая сторона готова ответить на это максимально положительно. Тем более что внушающий оптимизм пример уже запущен – узбекско-турецкие связи, пиком которых стали прошедшие в марте нынешнего года совместные военные учения.