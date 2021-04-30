Британская разведка открывает архивы: АСАЛА и ПКК в Ливане договорились о нападении на Турцию

Депутат Великого Национального собрания Турции от правящей партии профессор исторических наук Халил Озшавлы нашел документ о том, когда и где террористические организации армянская АСАЛА и курдская ПКК договорились о проведении совместных атак против Турции. Как сообщают турецкие СМИ, это решение было принято террористическими организациями 7 апреля 1980 года на собрании в Ливане, в одном из сел вокруг города Сайда.

Профессор Халил Озшавлы нашел этот документ в английских архивах. После защиты докторской диссертации в Мичиганском университете в США в 2017 году он работал в Университете Кента в Англии, где занимался архивными исследованиями. В ходе расследования он наткнулся на документы британской разведки о сотрудничестве между АСАЛА и ПКК.

Согласно этим документам британской разведки, АСАЛА и ПКК договорились о проведении совместных атак против Турции на встрече в Ливане. Профессор сказал, что другие документы также содержат доказательства сотрудничества этих террористических организаций.

Халил Озшавлы сообщил, что в журнале «Хайастан», являющемся печатным органом террористической организации АСАЛА, были опубликованы фотографии с этого сборища в Ливане. Под фотографией представителей армянских и курдских террористических организаций в беретах и с масками на лицах было написано: «Совместное собрание АСАЛА - ПКК».

После этого совместного собрания террористические организации совершили нападения на консульство Турции в Страсбурге и туристический офис Турции в Афинах. Известно, что в 80-х годах они осуществляли и другие нападения на дипломатические представительства Турции за рубежом. Впоследствии сотрудничество между этими террористическими организациями продолжилось, так, в 1990-х годах в Карабахе вместе с террористами АСАЛА воевали и боевики ПКК.