Врач назвал скрытые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний

Профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Напалков назвал три скрытых симптома, на которые надо обращать внимание при риске сердечно-сосудистых заболеваний. Интервью с врачом публикует радио «Говорит Москва».

Среди таких симптомов Напалков отметил повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние. Он обратил особое внимание на то, что нужно измерять артериальное давление, даже если человек не чувствует себя плохо.

«Если человек видит, что давление повышено, а он чувствует себя абсолютно нормально, это повод для обращения к врачу», — заметил доктор.

Он также посоветовал относиться серьезно к нарушениям ритма сердца. По словам врача, не нужно думать, что якобы «полежу и пройдет», а надо обращаться к специалисту и при необходимости принимать препараты, разжижающие кровь.

Напалков также обратил внимание на предобморочные состояния и резкое падение артериального давления. По его словам, предобморочное состояние может быть нетипичным проявлением инфаркта миокарда и инсульта.