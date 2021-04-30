Инцидент на границе Азербайджана с Арменией: армянские пограничники провоцируют военнослужащих Азербайджана на конфликт видео
В социальных сетях распространилось видео инцидента между армянскими и азербайджанскими пограничниками. Как стало известно haqqin.az, инцидент произошел на территории Зангиланского района, где азербайджанские пограничники находились на своих позициях.
Судя по видеокадрам, армянские военнослужащие пытаются пройти на территорию, находящуюся под контролем азербайджанской стороны. При этом командир армянских военных попытался спровоцировать азербайджанских пограничников на конфликт.
Вызывающее поведение армянского полковника довело ситуацию до комичности и абсурда. Полковник по имени Араик впал в полное ребячество и стал бороться с азербайджанским командиром. Но, благо, азербайджанские военнослужащие проявили чудеса сдержанности и не поддались на провокацию армянской стороны.
Стоит отметить, что это не первая провокация армянских пограничников. Так, 21 апреля подразделения ГПС Азербайджана, размещенные в селе Сеидляр Зангиланского района, на азербайджано-армянской границе подверглись обстрелу со стороны армянских военных. Позже российские пограничники обратились к азербайджанской стороне и проинформировали о том, что провокацию совершили лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. С учетом обращения российской стороны азербайджанские пограничники проявили выдержку и не открыли ответного огня.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда предупредил армянскую сторону, что, если подобные провокации будут повторяться, враг будет уничтожен.