Судя по видеокадрам, армянские военнослужащие пытаются пройти на территорию, находящуюся под контролем азербайджанской стороны. При этом командир армянских военных попытался спровоцировать азербайджанских пограничников на конфликт.

В социальных сетях распространилось видео инцидента между армянскими и азербайджанскими пограничниками. Как стало известно haqqin.az, инцидент произошел на территории Зангиланского района, где азербайджанские пограничники находились на своих позициях.

Вызывающее поведение армянского полковника довело ситуацию до комичности и абсурда. Полковник по имени Араик впал в полное ребячество и стал бороться с азербайджанским командиром. Но, благо, азербайджанские военнослужащие проявили чудеса сдержанности и не поддались на провокацию армянской стороны.

Стоит отметить, что это не первая провокация армянских пограничников. Так, 21 апреля подразделения ГПС Азербайджана, размещенные в селе Сеидляр Зангиланского района, на азербайджано-армянской границе подверглись обстрелу со стороны армянских военных. Позже российские пограничники обратились к азербайджанской стороне и проинформировали о том, что провокацию совершили лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. С учетом обращения российской стороны азербайджанские пограничники проявили выдержку и не открыли ответного огня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда предупредил армянскую сторону, что, если подобные провокации будут повторяться, враг будет уничтожен.