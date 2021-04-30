Взрыв заминированного автомобиля в афганском городе Пули-Алам в пятницу, в полусотне километров на юг от Кабула, привел к гибели около трех десятков человек, вдвое больше ранены. Это почти обыденное сообщение из Афганистана отличается от прочих тем, что прошло на фоне объявленного выхода из страны подразделений США и их партнеров по афганской операции. А еще тем, что 2 мая исполнилось десять лет со дня ликвидации американским спецназом Усамы бен Ладена.

Операция «Копье Нептуна» была осуществлена в 2011 году в пакистанском городе Абботабаде. Чтобы разыскать бен Ладена и уничтожить его, понадобилось долгих десять лет. Операция вторжения в Афганистан как главная часть плана по разгрому террористической организации, стоявшей за нападением на башни Всемирного торгового центра и на Пентагон 11 сентября 2001 года, началась 7 октября того же года.

«Аль-Каида» с тех пор и вправду перестала выглядеть таинственной и грозной силой, способной проводить теракты в европейских столицах и на территории США. Ее филиалы активно действуют в Сомали, Йемене, Северной Африке и Сирии, но Западу не грозят. Да и в самом Афганистане, бывшей базе бен Ладена, ее присутствие почти не ощущается. В этом смысле война с этой организацией выиграна. Хотя, как показывает последний теракт в Пули-Аламе, это совсем не означает, что выиграна война с терроризмом.

В самой же «Аль-Каиде» считают вывод американских и союзнических войск из Афганистана после двадцати лет войны свидетельством своей победы, как считают победой моджахедов решение СССР о выводе контингента из того же Афганистана.