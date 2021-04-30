«Аль-Каида» обещает войну по всем фронтам наш комментарий
Взрыв заминированного автомобиля в афганском городе Пули-Алам в пятницу, в полусотне километров на юг от Кабула, привел к гибели около трех десятков человек, вдвое больше ранены. Это почти обыденное сообщение из Афганистана отличается от прочих тем, что прошло на фоне объявленного выхода из страны подразделений США и их партнеров по афганской операции. А еще тем, что 2 мая исполнилось десять лет со дня ликвидации американским спецназом Усамы бен Ладена.
Операция «Копье Нептуна» была осуществлена в 2011 году в пакистанском городе Абботабаде. Чтобы разыскать бен Ладена и уничтожить его, понадобилось долгих десять лет. Операция вторжения в Афганистан как главная часть плана по разгрому террористической организации, стоявшей за нападением на башни Всемирного торгового центра и на Пентагон 11 сентября 2001 года, началась 7 октября того же года.
«Аль-Каида» с тех пор и вправду перестала выглядеть таинственной и грозной силой, способной проводить теракты в европейских столицах и на территории США. Ее филиалы активно действуют в Сомали, Йемене, Северной Африке и Сирии, но Западу не грозят. Да и в самом Афганистане, бывшей базе бен Ладена, ее присутствие почти не ощущается. В этом смысле война с этой организацией выиграна. Хотя, как показывает последний теракт в Пули-Аламе, это совсем не означает, что выиграна война с терроризмом.
В самой же «Аль-Каиде» считают вывод американских и союзнических войск из Афганистана после двадцати лет войны свидетельством своей победы, как считают победой моджахедов решение СССР о выводе контингента из того же Афганистана.
Журналисты CNN смогли через посредников передать свои вопросы «Аль-Каиде». Нынешний лидер организации Айман аз-Завахири очень редко выступает с видеозаписями своих обращений. То ли опасается за свою жизнь, ведь любой контакт с внешним миром повышает вероятность определения его местоположения и неминуемую ликвидацию, то ли больше предпочитает отшельническую жизнь организационной о пропагандистской работе. Отвечали некие иные представители организации.
Из ответов, достоверную принадлежность которых именно террористам из этой группировки подтвердили эксперты, следует, что «Аль-Каида» по-прежнему считает себя лидером среди прочих радикальных исламистских организаций. В частности, пакистанский «Талибан» считают своим младшим партнером. Что касается видимого отсутствия активности в Европе, это называют «тактическим молчанием» и необходимым этапом в долгой войне. И освобождение Афганистана от западных сил – один из таких важных этапов.
Если талибы действительно настолько близки с «Аль-Каидой», Афганистан снова может превратиться в опорный регион для этих ветеранов исламского терроризма. То, что одним из условий ухода Запада из страны было обещание талибов порвать все связи с «Аль-Каидой», мало что значит. Обмануть сатану – победить сатану.
Конечно, может, это лишь бахвальство и пропаганда, но обещание наследников бен Ладена развернуть войну с Западом по всем фронтам следует воспринимать со всей серьезностью. Недооценка угрозы может дорого стоить.